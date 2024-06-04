«تحديث الصناعة» يوقع اتفاقية مع «المصرية التنمية» لدعم الخريجين
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:32 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
جانب من توقيع الاتفاقية
وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية لتعزيز مخرجات برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية.
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع خريجي البرنامج من خلال إبقاء آلية مؤسسية للتواصل والتعاون الدائم مع الخريجين، وإتاحة معلومات حول الفرص المتاحة في سوق العمل وخرائط المعارض وبرامج وأنشطة الدعم، والتطوير المؤسسي والفعاليات ذات الصلة مرور بأنشطة تبادل الخبرات والمعارف والدعاية والتوعية عن البرنامج وما يرتبط به من فعاليات.
توسيع العلاقات الاقتصادية
ويأتي البرنامج في عامه الـ11 بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مركز تحديث الصناعة ممثلا من جانب وزارة التجارة والصناعة المصرية وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة من جانب وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، ويعتبر البرنامج هو منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية من أجل توسيع علاقاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات للشركات الألمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.