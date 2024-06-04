رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«تحديث الصناعة» يوقع اتفاقية مع «المصرية التنمية» لدعم الخريجين

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:32 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
جانب من توقيع الاتفاقية

جانب من توقيع الاتفاقية

وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة اتفاقية مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية لتعزيز مخرجات برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية.

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع خريجي البرنامج من خلال إبقاء آلية مؤسسية للتواصل والتعاون الدائم مع الخريجين، وإتاحة معلومات حول الفرص المتاحة في سوق العمل وخرائط المعارض وبرامج وأنشطة الدعم، والتطوير المؤسسي والفعاليات ذات الصلة مرور بأنشطة تبادل الخبرات والمعارف والدعاية والتوعية عن البرنامج وما يرتبط به من فعاليات.

توسيع العلاقات الاقتصادية

ويأتي البرنامج في عامه الـ11 بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مركز تحديث الصناعة ممثلا من جانب وزارة التجارة والصناعة المصرية وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة من جانب وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، ويعتبر البرنامج هو منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية من أجل توسيع علاقاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات للشركات الألمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.

اقرأ المزيد:

مركز تحديث الصناعة: 152 فرصة للترويج لفرص الاستثمار بمعرض هانوفر ميسي الدولي

عملاء مركز تحديث الصناعة يشاركون بمعرض IFAT في مدينة ميونيخ الاثنين المقبل

«تحديث الصناعة» يناقش توريد عدد من مكونات الجرار محليا

مدير تحديث الصناعة تبحث مع منظمة اليونيدو مشروع «دعم نمو التجارة»
بقلم محمد سعيد الشماع