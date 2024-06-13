أسقف سيدني يوضح طقس عيد الصعود.. تحتفل به الكنيسة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد الصعود المجيد، أحد الأعياد السيدية الكبرى الذي يمثل مجد الأعياد، بحسب أقوال الآباء في الكنيسة.

طقس عيد الصعود

وعيد الصعود هو إتمام رسالة السيد المسيح على الأرض، بحسب الاعتقاد المسيحي، حيث يحتفل الأقباط بصعوده إلى السماء بعد 40 يوما من عيد القيامة المجيد.

وأوضح الأنبا دانيل، أسقف إيبارشية سيدني التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طقس عيد الصعود الذي تحتفل به الكنيسة اليوم، حيث يصلي القداس بالطقس الفرايحي، كما تصلى مزامير السواعي الثالثة والسادسة وتقال الألحان والقراءات الخاصة بالعيد، فضلا عن دورة داخل وخارج الهيكل.

وأضاف أنّه ابتداء من عيد الصعود وحتى عيد العنصرة يوم 23 يونيو تعمل الدورة، أحد الطقوس في القداس داخل الهيكل وفي عيد العنصرة باكر تعمل داخل وخارج الهيكل، إضافة لقراءة الإنجيل الخاص بهذا اليوم.

يذكر أنّه عقب الاحتفال بعيد الصعود بـ10 أيام تحتفل الكنيسة في اليوم الـ49 من الخماسين المقدسة بعيد العنصرة الموافق هذا العام يوم 23 يونيو لتختتم بذلك الخماسين المقدسة وتبدأ في اليوم التالي صوم الرسل والذي يستمر حتى الاحتفال بعيد الرسل يوم 12 يوليو المقبل.