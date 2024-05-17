أول الأصوام عقب عيد القيامة.. كل ما تريد معرفته عن صوم الرسل

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 2024 عقب انتهاء الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة يوم الأحد 23 يونيو، إذ يكون صوم الرسل في اليوم التالي من العيد، ليوافق هذا العام يوم الاثنين 24 يونيو.

صوم الرسل 2024

وصوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تقسم الكنيسة الأصوام، حيث تضم أصوام الدرجة الأولى «الصوم الكبير، صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، صوم برمون الغطاس والميلاد»، وتمتنع الكنيسة في هذا الصوم عن تناول الأسماك، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والألبان، فيما تضم أصوام الدرجة الثانية« صوم الرسل، صوم الميلاد، صوم العذراء» وتسمح فيها الكنيسة بتناول الأسماك.

ويعد صوم الرسل أول صوم في الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم حتى الأسقف لا يصوم، كما ذكر الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، وتختلف مدته وقفا للموعد عيد القيامة.

موعد صوم الرسل

ويعتبر صوم الرسل أول صوم في الكنيسة حيث صامه الرسل، ويمتد هذا العام من يوم 24 يونيو وحتى 12 يوليو، حيث احتفال الكنيسة بعيد القديسين بولس وبطرس، ويكون صوم الرسل في كل عام بعد 8 أسابيع من الاحتفال بعيد القيامة.

وتختلف مدة هذا الصوم كل عام حيث تترواح بين 14 يوم و 48 يوماً ليبدأ دائما من اليوم التالي لعيد العنصرة وينتهي بعيد الرسل في كل عام يوم 12 يوليو.