الكنيسة القبطية تشارك في حفل السفارة البريطانية بعيد ميلاد الملك تشارلز

حضرالأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ممثلًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، احتفال السفارة البريطانية الذي نظمته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

وقدم نيافته التهنئة للسفير جاريث بايلي سفير إنجلترا في مصر، كما حضر الحفل أيضًا الأنبا أنجليوس أسقف لندن، بدعوة خاصة من السفارة الإنجليزية بالقاهرة.

وفي سياق متصل، نظمت كورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، لقاءً لها بمقر الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وشارك في اللقاء كورالات من الكنائس القبطية والسريانية والأرمينية والإثيوبية والإريترية، حيث قدم كل فريق عددًا من الألحان والترانيم كلٍ بلغته، وشاركت الكنيسة القبطية بفريق أم النور تحت إشراف الشماس عزت حنا بحضور الأب القمص بافلوس سعيد أحد الكهنة المصريين بهولندا.

كما زارت مجموعة من ولاية ڤستفاليا شمال نهر الراين، بألمانيا دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وذلك في إطار التقديس «حسب عاداتهم» حيث جاءوا إلى الدير سيرًا على الأقدام.

وتقدم هذه المجموعة خدمات مشورة وتوعية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، واستقبلهم الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس الدير ورحب بهم، وكانت له جلسة محبة وتعارف معهم.