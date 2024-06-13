معلومات عن مرض بيكا.. يقود صاحبه لأكل الأسمنت والطباشير والصابون

اضطراب غريب في الأكل يجعلها تتناول الأسمنت والورق والصابون وغيرها من الأشياء الخطيرة دون أن تشعر بالاشمئزاز، بل على العكس تماما تبدو مستمتعة عند تناولها، والأغرب من ذلك أن المرأة الثلاثينية لا تعاني من أي مشكلات صحية ناتجة عن الاضطراب الذي اكتشفت إصابتها به في مرحلة مبكرة من حياتها.

اكتشاف الإصابة بالمرض النادر

عندما كانت باتريس بنيامين في الـ15 من عمرها، التقطت أداة حادة لتتمكن من أخذ عينات من الجدران لأكلها، واستخرجت ما يُقدّر بخمس ملاعق صغيرة من الحائط، حسب حديثها لصحيفة «The mirror» موضحةً أنها منذ ذلك الحين بدأت تكتشف حبها لتناول الأشياء الغريبة التي لا تؤكل ومع الوقت أصبحت تتناول الأشياء الصلبة مثل الزجاج والطوب والخشب حتى لاحظت كل من جدتها وخالتها ذلك الهوس الغريب بينما كانت تعيش معهما بعد انفصال والديها، لكن الأمر لم يشغلهما كثيرا لأن الخالة كانت تعاني من مرض بيكا الذي جعلها في مرحلة ما من حياتها تأكل كسرات من الجدران أيضًا.

هوس تناول الأشياء الغريبة

رغم إدراكها بأن ما تفعله يعتبر مؤذيا لمعدتها، قالت الأمريكية «باتريس» إنها تشتهي مثلا شرب منظف الأرضيات لأنه بالنسبة إليها يرفع هرمون السعادة، بالغضافة إلى أنها تحب المواد الجافة بشكل خاص، ومن المثير للدهشة أنها لم تعاني بعد من أي مشاكل صحية كبيرة نتيجة لإصابتها بمرض بيكا، الذي يعرفه موقع «health line» باعتباره اضطرابا غذائيا يجعل المصاب به يتناول مواد لا تحتوي على أي قيمة غذائية، ويحدث هذا الاضطراب في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء الحوامل، وعادة ما يكون مؤقتا لكن في بعض الأحيان يستمر لأعوامٍ طويلة مشكلا خطرا يهدد حياة الأشخاص الذين يعانون منه.

معلومات عن مرض بيكا

مرض بيكا من الأمراض النفسية العضوية التي يُقدم بسببها المريض على ارتكاب أفعال خطيرة مثل تناول المواد السامة أو الصلبة التي يصعب هضمها، وبحسب الدكتور سعد سيد استشاري الطب النفسي للأطفال، تزداد احتمالية الإصابة بذلك المرض لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات ذهنية ونفسية مثل الفصام والوسواس القهري، إضافةً إلى محاولة بعض الأطفال لجذب انتباه الآخرين بفعل شيء غريب ومميز ومع الوقت يدمنون على مذاق تلك المواد الضارة فلا يستطيعون التوقف عنها، ويزداد الأمر سوءا إذا كان الطفل يعاني من الحرمان العاطفي الناتج عن انفصال الوالدين أو وفاة أحدهما أو كليهما.

وخلال حديثه لـ«الوطن» أوضح «سيد» أن من الممكن علاج مرض بيكا الذي يشار إليه أيضا بشهوة تناول الغرائب، عن طريق تعديل سلوك المريض والبحث عن أسباب المشكلة، إذ يمكن أن تكون ناتجة عن نقص بعض العناصر الغذائية في الدم مثل الزنك والحديد، وتكثر هذه الحالة لدى السيدات الحوامل، وفي هذه الحالة يكمن العلاج في الغذاء، أما إذا بلغت المضاعفات حد انسداد الأمعاء فالأمر يؤول إلى الجراحة حتى يتمكن الأطباء من استخراج الأشياء المُبتلعة.