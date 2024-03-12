3 طرق سحرية لإزالة خدش الزجاج في وقت قصير.. «هيرجع يلمع زي الأول»

تعد خدوش الزجاج من المشكلات التي تواجه البعض، بسبب صعوبة محوها بسهولة، وتسببها في تشويه الشكل، سواء كان لنافذة منزل أو سيارة.

وفي الكثير من الأحيان يلجأ بعض الأشخاص إلى تغيير الزجاج نفسه، لذا فأن هناك عدة طرق وحيل منزلية سريعة، تقضي على أي خدش، وتعيد الزجاج إلى لمعانه وبريقه مرة أخرى بحسب موقع «architecturaldigest».

البيكنج صودا:

البيكنج صودا من الحلول السحرية، التي يمكن اللجوء إليها لإزالة خدوش الزجاج، من خلال إضافة المياه إلى البيكنج صودا بالتساوي بينهما، وعلى سبيل المثال عند استخدام ملعقتين من البيكنج صودا، يجري إضافة ملعقتين من المياه، وعند حدوث الفوران، يوضع على الزجاج ويترك لمدة 3 دقائق، ثم ينظف باستمرار بفوطة جافة، حتى تختفي الخدوش تمامًا.

معجون الأسنان:

معجون الأسنان من الحلول، التي يمكن استخدامها في إزالة أي خدش على الزجاج، بوضع قطعة من المعجون، باستخدام حركات دائرية صغيرة، على المكان الذي يحتوي على خدوش، وتركه حوالي دقيقة أو دقيقتين، ثمّ البدء في إزالته معجون الأسنان الزائد، وتحقق من النتيجة، وملاحظة عودة الزجاج كما كان.

ملمع الزجاج أو المعدن:

إذا لم تنجح الطرق الأساسية، التي يمكن تجربتها في إزالة الخدوش بالزجاج، يمكن استخدام ملمع معدني أو زجاجي، لتلميع المعادن أو الزجاج، إذ يحتوي على أكسيد السيريوم، وهي مادة معروفة بتصلب الأسطح الزجاجية، يمكن شرائها من أي مكان مخصص لذلك.

توضع كمية من الملمع على الخدوش، وتفرك بقطعة قماش ناعمة بحركة دائرية، ولا يجب استخدام القوة في ملء هذه الحالات، لأنها تأتي بنتائج عكسية، إذ يمكن أن تؤدي إلى حدوث خدوش جديدة على النافذة، ويجب استخدم قطعة قماش نظيفة، ورطبة لإزالة أي منتج زائد من الزجاج.