موعد تحرك آخر قطار بخطوط المترو الثلاثة خلال عيد الأضحى

حددت الهيئة القومية للأنفاق، موعد آخر قطار بخطوط المترو الثلاثة طوال أسبوع عيد الأضحى 2024، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالتشغيل خلال فترة العيد، وتوفير ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونيًا بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

1259 رحلة يوميًا

وقبل تحديد موعد آخر قطار بخطوط المترو الثلاثة، أكدت الهيئة، أنّ عدد الرحلات بلغ 1259 رحلة يوميًا، منها 452 رحلة بالخط الأول و466 رحلة بالخط الثاني و341 رحلة بالخط الثالث.

الخط الأول للمترو

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

الخط الثاني للمترو

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً.

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

الخط الثالث للمترو

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة.

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً.

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً.

- مواعيد تحرك آخر قطار من محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تبادلات القطارات

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهي تبادل الركاب.