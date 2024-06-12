مواعيد المترو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.. جدول التشغيل كاملا

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد المترو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وانتظام حركة التشغيل داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مواعيد التشغيل خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1259 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، و466 رحلة بالخط الثاني، و 341 رحلة بالخط الثالث إضافة إلى إجمالي 136 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك كالتالي:

أولاً: الخط الأول والثاني والثالث للمترو

- تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً طوال العام

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الأول: من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الثاني: من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحاً

مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث

من محطة عدلي منصورالساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج.

- مواعيد قيام آخر قطار للخط الثالث: من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً ومن محطة روض الفرج الساعة 23:55 مساءً، ومن محطة جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر نوبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل وينتهي تبادل الركاب.

وتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.