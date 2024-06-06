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«القومية للأنفاق»: لا صحة لأنباء توقف السلالم المتحركة والمصاعد في المترو

كتب:

كريم روماني
07:36 م | الخميس 06 يونيو 2024
مصاعد المترو

مصاعد المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ، ما نشر عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص توقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.

جميع السلالم المتحركة والمصاعد تعمل بشكل طبيعي

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة يجري تخفيض سرعة القطارات من 80 كيلومترا في الساعة إلى 60 كيلومترا في الساعة، وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

الشركة تطالب بالتأكد من الأخبار قبل رفعها

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم، الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مؤكدين أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة وشركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.