انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق ماراثون الدراجات بمدينة مصيف بلطيم، صباح اليوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي للدراجات، بمشاركة 400 شاب، بعد أنّ أطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الشباب بكافة محافظات مصر.

انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بكفر الشيخ احتفالًا باليوم العالمي للدراجات

بدأت الفعاليات في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام معسكر الشباب بمصيف بلطيم مرورًا بشوارع المدينة الساحلية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتواجد أمني ومشاركة الأخصائيين الرياضيين من الهيئات الرياضية، ضمن الماراثون الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبإشراف الدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتورة عبير محمد علي، بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

إطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرة «دراجتك.. صحتك»

وتستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرتها الناجحة «دراجتك.. صحتك» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، وتهدف هذه المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية من خلال توفير الدراجات بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد.

ومن المقرر أنّ يُطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وتنشر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً.