تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم، إذ ظلت قريبة من أدنى مستوياتها الأخيرة، ما جاء نتيجة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ما يمثل رياح المعاكسة للمعدن الأصفر.

خسائر أسعار الذهب

وجاءت خسائر أسعار الذهب على الرغم من تراجع الدولار في التعاملات الليلية، ولكن مؤشر الدولار استقر اليوم الخميس، إذ استوعبت الأسواق توقعات أكثر تشددا من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق موقع «إنفيستينج».

وانخفضت العقود الآجلة للذهب يوم الخميس، لشهر أغسطس على 2,325 دولار للأونصة حيث انخفض بنسبة 1.26%.

وارتفع عقود مؤشر الدولار اليوم، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19% للمتاجرة به على 104.42 نقطة.

أسعار المعادن

في الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 3.47% لتجرى المتاجرة به على 29.22 دولار للأونصة، بينما هبط سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 0.53%.