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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024

كتب:

مارينا رؤوف
09:54 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
الدولار

الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الأربعاء 12-6-2024 مع بداية التعاملات اليومية وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المختلفة، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيه للبيع، و47.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 47.49 جنيه للبيع، و 47.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيه للبيع، و47.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 47.51  جنيه للبيع، و47.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.50 جنيه للبيع 47.60 جنيه للشراء.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.