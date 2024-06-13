عاجل.. شوبير: عقوبة كهربا وصلت لـ«الشطب» بسبب الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عقوبة محمود عبد المنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تعرض لها بسبب فيديو له يردد هتافات مُسيئة لجماهير نادي الزمالك بعد مباراة القمة، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وقال «شوبير» في تصريحاته الإذاعية عبر راديو أون سبورت إف إم: «عقوبة كهربا وصلت لـ(الشطب) بسبب الزمالك قبل تخفيفها من قِبل لجنة الانضباط، وذلك بسبب ما حدث في مباراة القمة بالموسم الماضي وترديد اللاعب هتافات مسيئة ضد نادي الزمالك».

وأضاف: «معلومة وخبر من عندي وبأكد عليه إن كهربا عقوبته وصلت للشطب، لكن في النهاية حصل اللاعب على إيقاف 12 مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 فقط، وبعدها جرى الاستئناف على القرار حتى صدر قرارا في النهاية بإيقافه 6 مباريات فقط ونُفذت العقوبة».

واختتم شوبير تصريحاته، قائلا: «حبيت أقول وأتكلم عن عقوبة كهربا بسبب ما يحدث حاليا في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي ثنائي الأهلي وبيراميدز، بسبب القضية المثارة بينهما في الوقت الحالي».

يذكر أن المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة كان قد أعلن عن عقوبة «كهربا» بالموسم الماضي بأن اللجنة قررت تخفيض عقوبة كهربا للإيقاف 6 مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة.

وكان اتحاد الكرة قرر معاقبة محمد الشيبي بالإيقاف لمدة ستة مباريات، وذلك بعد لجوءه إلى القضاء المصري في قضيته ضد الشحات.

ثم أعلن مسئولو اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن رفع الإيقاف على الشيبي، خاصة بعد تقدمه باستئناف على عقوبة الإيقاف. وأضاف بيان اتحاد الكرة: «سيجري رفع الإيقاف عن الشيبي ويحق له المشاركة في المباريات مع بيراميدز لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف».

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