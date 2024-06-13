أول ظهور لمحمود كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

بعد غياب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، في ظل عدم اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عليه، ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء.

أول ظهور لكهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ومع اقتراب فترة الميركاتو الصيفي، انتشرت أخبار حول اقتراب كهربا من الانضمام إلى كتيبة النجوم في الدوري السعودي، في ظل غيابه عن المباريات الأخيرة مع الأهلي.

آخر ظهور لكهربا

بعد أيام من تداول تلك الأنباء، سجل كهربا الظهور الأول له، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ونشر «كهربا» صوره خلال تدريبات الأهلي عبر خاصية «ستوري» مكتفيًا بوضع «إيموجي» يحمل علامات الترقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري Nile.