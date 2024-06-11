معلومات عن شقيق محمود كهربا بعد القبض عليه.. «ليست المرة الأولى»

تلقى محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خبرا صادما خلال الساعات الماضية بعد القبض على شقيقه فتحي، على خلفية اتهام الفنان رضا البحراوي له، بالتعدي عليه وتكسير سيارته بعد إحدى الحفلات بأحد فنادق القاهرة.

وفتحي هو الشقيق الأكبر لـ«كهربا»، واعتاد الظهور معه في العديد من المناسبات، وآخرها خلال احتفاله بعيد ميلاده شهر أبريل الماضي.

معلومات عن فتحي شقيق كهربا بعد مشاجرته مع رضا البحراوي

ويستعرض «الوطن» معلومات عن فتحي شقيق محمود كهربا، بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية، بتهمة الاعتداء على الفنان رضا البحراوي:

(1) الشقيق الأكبر لـ كهربا.

(2) يطلق على نفسه لقب فتحي «أورتيجا».

(3) كان لاعبا ضمن صفوف الناشئين بالنادي الأهلي.

(4) كان السبب الرئيسي في احتراف كهربا لكرة القدم.

(5) كان لاعبا في صفوف الأهلي وإنبي والإسماعيلي، واختتم مسيرته في نادي الشمس.

(6) سبق وجرى حبسه عام 2014 بتهمة قتل شاب هو وآخرين خلال مشاجرة جمعتهم في مصر القديمة.

شقيق كهربا قضى عقوبة السجن سابقا بتهمة قتل شاب

(7) حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، وخرج بعد قضاء نصف المدة بالعفو طبقًا لقانون حسن السير والسلوك والإفراج الشرطي في شهر مايو من العام الماضي.

وجاء خروج فتحي شقيق كهربا من السجن العام الماضي، تزامنا مع تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، ما جعل لاعب الأهلي يقيم احتفالا صاخبا بالمناسبتين في تلك الفترة.