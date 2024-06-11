عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمود كهربا

اقترب محمود عبدالمنعم كهربا، من الرحيل خارج أسوار القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي المقبل 2024، بعدما بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الماضية.

وارتبط اسم كهربا بالرحيل إلى أحد الدوريات الخليجية مع نهاية الموسم، وأوضحت بعض التقارير أن رحيل اللاعب يأتي بقرار من السويسري مارسيل كولر، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي.

وشدد المصدر، على أن كولر لم يضم اسم كهربا ضمن قائمة الراحلين عن الفريق، في نهاية الموسم الجاري، نظرا للاعتماد عليه في مركزين رأس الحربة والجناح الأيسر.

وأوضح أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، هو من طلب الرحيل عن الأهلي، لسببين، أولهما خروجه من حسابات مارسيل كولر الأساسية، والاعتماد على وسام أبو علي، والآخر والأهم امتلاك اللاعب لعرض خليجي يفوق أضعاف ما يتقضاه داخل القلعة الحمراء.