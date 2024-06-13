جوجل تقدم ميزة جديدة لمعرفة المتصل دون الحاجة لبرامج.. كيف تستخدمها؟

قدّمت شركة جوجل مزايا جديدة لنظام التشغيل أندرويد وهواتفها الذكية Pixel في التحديث الأخير لشهر يونيو 2024، أبرزها ميزة «Lookup» تساعد في معرفة هوية المتصلين، والكشف عن الأرقام المجهولة على غرار تطبيق «تروكولر»، ودون الحاجة إلى استخدامه أو الدخول إليه.

خطوات استخدام ميزة «Lookup»

وأوضحت جوجل أنّ الميزة ستكون متاحة خلال الوقت الحالي لهواتف بكسل 6 فما أحدث، إضافة إلى هاتف بكسل فولد، ويمكنك استخدامها باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق المكالمات.

- انتقل إلى سجل المكالمات.

- حدد رقم غير معروف في سجل المكالمات.

- اضغط على زر «البحث» الذي ستجده بجوار الخيارات الأخرى مثل «إضافة جهة اتصال» أو «رسالة».

- يبدأ تطبيق الهاتف البحث عن الرقم على الويب وسيعرض لك أي معلومات متاحة، مثل اسم المتصل أو اسم الشركة المرتبطة بالرقم.

أهم ما تقدمه ميزة «Lookup» الجديدة

تتيح ميزة «Lookup» لمستخدميها البحث عن الأرقام غير المعروفة مباشرة من سجل الاتصال، دون الحاجة إلى تطبيق آخر أو استخدام أي أداة إضافية، إذا كنت أنت من اتصلت بهم أو هم الذين اتصلوا بك، كما توفر على المستخدمين عناء نسخ الرقم ولصقه في محرك بحث جوجل، أو إدخاله في تطبيقات أخرى مخصصة لهذا الغرض مثل تطبيق «تروكولر».