محافظ كفر الشيخ يكلف بالإسراع في إنهاء ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع من انتهاء أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الخميس: إنّ نسبة تنفيذ أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، بلغت حوالي 96%، وذلك بتعاون مشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومن تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى حالته الأصلية.

إسراع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري

وكلّف المحافظ، بإسراع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالجدول الزمني المحددة لأعمال الصيانة والترميم، تمهيداً لافتتاحه قريباً، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة في حي أبو غنام ببيلا.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّه يجري حالياً وضع خطة لتحسين الصورة البصرية بمنطقة مسجد «أبو غنام» الأثري، من خلال إعادة استغلال المساحات غير المستخدمة المحيطة بالمسجد، والحديقة المجاورة للمسجد، لإحداث نقلة نوعية بالمنطقة، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا، وذلك بالاشتراك مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

تذليل العقبات أولًا بأول

ووجّه المحافظ، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال تنفيذ أعمال ترميم المسجد، والوقوف على أخر المستجدات في كافة الأعمال، وتذليل العقبات أولاً بأول.