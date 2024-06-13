«مياه الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، وضم جميع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومديري العموم بفروع الشركة، معلنين عن 3 إجراءات مهمة لصالح المواطنين.

إجراءات مياه الشرب في الإسكندرية خلال العيد

وكشف المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، في بيان اليوم، الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن، التي جاءت كالتالي:

- انتظام العمل في كافة مواقع الشركة واستمرار نظام النوبتجيات في المحطات والروافع لضمان تقديم خدمات مياه الشرب بجودة عالية للمواطنين.

- استمرار عمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة يومياً لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

- التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية لضمان مطابقة المياه المنتجة للمواصفات الصحية والقياسية.

مياه الإسكندرية تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك

كما ناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة.