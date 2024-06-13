«الداخلية»: ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة داخل مصنع ومخزنين بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخص بإدارة منشأة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، لإنتاج وتصنيع أدوية بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، وتخزين الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بمخزنين بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، متخذًا منهما منفذًا للتوزيع على العملاء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه استهدفت المصنع والمخزن عقب تقنين الإجراءات المُشار إليهما، ضبط مالك المصنع و3 من مسؤولى المصنع، وضُبط داخل المصنع والمخزنين على «443 عبوة منتهية الصلاحية لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن، 8347 عبوة منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية لعلاج المواشى والدواجن مصنعة من مواد مجهولة المصدر، 3842 لتر مواد خام مجهولة المصدر، لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية بعد إضافتها وخلطها وتعبئتها مع الأدوية المنتهية الصلاحية» .

وأكدت أنه بمواجهة المتهمين الثلاث بالمضبوطات، أقروا بقيامهم بالاشتراك مع مالك المصنع بالتصنيع دون ترخيص من الجهات المعنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.