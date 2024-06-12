«مصر أكتوبر» مهنئا «التنسيقية» بعيدها السادس: فخر صناعة السياسة المصرية

هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، كل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى السادسة على بيان التأسيس الأول والتدشين الرسمي في 12 يونيو 2018، مشيدةً بأنها حققت حضورًا ملموسًا ومميزًا على الساحة السياسية المصرية، وساهمت في تعزيز الحوار السياسي البناء وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية، مؤكدة أنها فخر الصناعة السياسة المصرية.

«التنسيقية» عملت على تدريب وتأهيل العديد من الشباب

وقالت مديح في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت على تدريب وتأهيل العديد من الشباب، ما أتاح لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية، حيث نجحت في أن تكون منصة تجمع بين مختلف التيارات السياسية، ما ساهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين الأحزاب المختلفة، مثمنةً رحلتها المتميزة ككيان وطني جامع، فرض نفسه بقوة على الساحة السياسية المصرية، وينظر إليه كمنصة حوارية جامعة لشباب الوطن من مختلف التيارات السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وأكدت أن إنجازاتها تعكس فخر صناعة السياسة المصرية، حيث نجحت في تقديم نموذج متميز للشباب المصري القادر على القيادة والتأثير الإيجابي في المجتمع، انطلاقا من الدعم الكبير الذي توليه الدولة للشباب وتمكينهم وتأهيلهم، الذي كان له دور كبير في نجاحها، لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه التنسيقية في إثراء الحياة السياسية المصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.

يجب على «التنسيقية» مواصلة العمل على تحقيق رؤيتها لتعزيز المشاركة السياسية

وأعربت مديح عن تطلعها لمزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكداً على ضرورة أن مواصلة التنسيقية العمل على تحقيق رؤيتها لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب من لعب دورهم الريادي في بناء مستقبل مصرنا الحبيبة، مشددةً على أن الشباب المصري يمتلك القدرة والطموح لتقديم الأفضل للوطن، وقدرته على الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.