حزب مصر أكتوبر: توافر روح التنافس أهم معايير اختيار الشباب في تنسيقية الأحزاب

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تختار الشباب على أسس أيدلوجية، ومعايير معنية، أهمها أنّ تتوافر روح التنافس فيما بينهم.

شرط مهم للانضمام إلى التنسيقية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كل الزوايا» على فضائية ON من تقديم الإعلامية سارة حازم: «مش أي شاب يمكن أن يكون مؤهل لدخول تنسيقية شباب الأحزاب، يجب أن يكون حابب يتعلم ويكون عنده ولاء للحزب، لأني دايما بقول لو عندك انتماء لحزبك يعني عندك انتماء لبلدك، ولذلك بنختار الشباب اللي إحنا حاطين عليهم أمل أنهم يكونوا في مناصب تنفيذية وتشريعية فيما بعد».

وتابعت: «كنت بتمنى سابقا أنّ يكون هناك مؤسسة تنظيمة تابعة للدولة المصرية وتقوم بتدريب الشباب لكي يصلح لقيادة الدولة في الفترات المقبلة، وفي أحلك الأوقات».