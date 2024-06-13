«النقل» تكشف جهود تصنيع قطع الغيار محليا لخدمات السكك الحديدية

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اجتماع أعمال الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس، بعد عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2023، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

تنفيذ 550 عمرة عمومية واسمية للجرارات

واستعرض الاجتماع أعمال العمرات المختلفة، إذ جرى تنفيذ 550 عمرة عمومية وأسمية للجرارات على مدار العام، منها عدد 164 عمرة مختلفة الأنواع «جسيمة - متوسطة - خفيفة»، وعدد 112 عمرة «أسمية» داخل ورش إيرماس بالإضافة إلى عدد 274 جرار «أسمية» بورش الهيئة المختلفة، وتجهيز ودفع عدد 466 جزء «موتورات جر– أجزاء محرك– كمبريسور- تربينات – رادياتيرات» إلى ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال أعمال الصيانة التي تمت بمعرفتهم، وإصلاح عدد 43 ونش لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتفعيل وتطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة.

الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين

وتناول الاجتماع استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل، وأكدت خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج، كما استعرضت خطة تطوير الشركة، إذ جرى رفع كفاءة خطوط السكك الحديدية بالورشة، وإنشاء ورشة جديدة لعمرة وصيانة البواجي مما يساهم في رفع الإنتاج من 30 بوجي إلى 42 بوجي خلال الشهر.

إنشاء ورشة جديدة موازية لعمرة وصيانة موتورات الجر

كما أُنشئت ورشة جديدة موازية لعمرة وصيانة موتورات الجر مما يساهم في رفع معدل الإنتاج من 80 موتور جر إلى 200 موتور شهريا، وإنشاء ورشة جديدة موازية لأعمال البورينج، إذ أن معدل الإنتاج الحالي بعدد 6 محرك ديزل وعدد 30 موتور جر، أما معدل الإنتاج المستهدف لأعمال البورينج هو عدد 9 محرك ديزل وعدد 90 موتور جر شهريا، وإنشاء ورشة جديدة موازية لرفع وتركيب الجرارات لزيادة القدرة الاستعابية في أعمال الرفع والتركيب من 16 جرار إلى 22 جرار، وإنشاء ورشة جديدة للاختبارات الإتلافيه NDI، لتفعيل إجراءات الكشف على الشروخ لتحسين جودة الإنتاج، والانتهاء من إنشاء ورشة متخصصة لتجهيز الجرارات للدهان باستخدام أحدث الأساليب المتطورة.

عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له

وشددت الوزارة على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر، وبما يساهم في عقود الصيانة والدعم الفني التي تنفذها مع الشركات العالمية المتخصصة في الوحدات المتحركة والمحافظة على الصيانة المستمرة للمعدات والنظافة التامة للورش و لكافة الأقسام بها.