تعليمات من «النقل» بشأن العمل خلال الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية

أصدرت وزارة النقل، مجموعة من التعليمات بشأن العمل خلال أيام العطلات الأسبوعية أو المناسبات والأعياد، مشددة على ضرورة زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدة أن الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط.

وجاء التعليمات وفق بيان رسمي لوزارة النقل كالآتي:

- ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة.

- الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها.

- عدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.

- لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية.

- كل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله.

- إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل.

- إثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

- إثابة من يساهمون في زيادة الإنتاجية وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

- الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط.

- تم تشكيل لجنة للحوافز لإثابة العاملين وفق مبدأ العدالة والشفافية.

- تشكيل لجنة للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة.

- تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام.

- إعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للأجيال الحديثة.