«النقل»: خطة لإنشاء 4 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان

أكّدت وزارة النقل، أنَّها تعد خطة لإنشاء 4 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لربط شرق وغرب النيل وخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: محور كلابشة على النيل الذي تمّ افتتاحه، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الاستعداد لافتتاحه، بالإضافة إلى محور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، ومحور السباعية المخطط البدء في تنفيذه العام المالي القادم.

وأوضحت وزارة النقل أنَّ تنفيذ هذه المحاور التنموية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

72 محورًا وكوبري في أسوان بنهاية 2030

ولفتت إلى أنّه قبل 2014 تمّ تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تمّ التخطيط لإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل منها 22 محورًا بالصعيد، لافتًا إلى أنَّه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورًا، وجار تنفيذ 16 محورًا حتى عام 2030 ليصل إجمالي المحاور إلى 72 محورًا وكوبري موضحا أنَّ هذه المشروعات العملاقة يتمّ تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما أكّدت أنَّه يتمّ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المهمة في نطاق محافظة أسوان مثل تطوير وازدواج مسافة 327.5 كيلومتر من طريق الصعيد الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان من إجمالي طول الطريق الذي يبلغ 1155 كيلومترًا وذلك في المسافات من السباعية- إدفو بطول 25 كيلومترًا، وإدفو - أسوان بطول 87.5 كيلومتر (تمّ إنهاء تنفيذها)، وأسوان - توشكى بطول 215 كيلومترًا.

طريق الصعيد الصحراوي الغربي أطول محور بري في أفريقيا

وأوضحت أنَّ طريق الصعيد الصحراوي الغربي هو جزء من مشروع طريق «القاهرة – كيب تاون»، الذي يعد أطول محور بري في أفريقيا؛ إذ يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترًا و يمر بـ9 دول أفريقية، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، لافتاً إلى أنَّ المشروع القومي للطرق ـسهم في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق بتقرير التنافسية الدولية إلى المركز 18 حيث تقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي.