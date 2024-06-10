«النقل»: تقدم أعمال تشطيبات محور بديل خزان أسوان

تابعت وزارة النقل جاهزية محور بديل خزان أسوان للافتتاح الرئاسي قريبا، مؤكدة تقدم أعمال التشطيبات النهائية للمحور الذي يبلغ طوله 5.4 كيلومترا وعرضه 29 مترا، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري «كوبري النيل – كوبري على الطريق الصحراوي» و1 نفق، إضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كيلومتر.

الأهمية الكبيرة للمحور التنموي

وأكد وزارة النقل الأهمية الكبيرة للمحور التنموي، الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، إضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وتوفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

تنفيذ المحور على النيل

وأشارت إلى تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق «أسوان / برنيس» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة – أسوان»، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي «القاهرة – أسوان»، والربط مع طريق «أسـوان / أبوسمبل»، لافتة إلى مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، ورفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق «أسوان - برنيس».