سلمى أبو ضيف تنشر فيديو جديد من عقد قرانها.. وصلة رقصة مع زوجها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مقطع فيديو من عقد قرانها على رجل أعمال يدعى إدريس عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت سلمى أبو ضيف خلال الفيديو، وهي ترقص مع عريسها داخل منزلها، وكانت ترتدي فستانا أبيض.

إدريس عبد العزيز رجل أعمال سويسري سوداني، يعمل حاليا Director Manager في مجال بيع الطائرات بشركة JET Craft.

خطوبة سلمى أبو ضيف

وأعلنت سلمى أبو ضيف في وقت سابق خطوبتها على إدريس من خلال فيديو نشرته على السوشيال ميديا.

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ويعد مسلسل «إلا الطلاق» آخر أعمالها الفنية، إذ تدور أحداثه حول سعى يارا لتحقيق حلم حياتها بالإنجاب، بالرغم من توتر الحياة بينها وبين زوجها سيف، رغم تأكدها من خيانته لها، وعندما تعلم أن الحلم أصبح حقيقة تفاجأ بالفتاة حبيبة تعلن خبر علاقتها بسيف وحملها منه، ليقع ما لم يكن في الحسبان.