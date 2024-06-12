وكيل «دفاع النواب»: مبادرات توفير السلع المخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين طوال العام، خصوصا قبيل عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن المبادرات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، ببذل مزيد من الجهد لتوفير سلع غذائية مخفضة أو بدون مقابل للمستحقين.

لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب

لفت وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن المسؤولية الوطنيه تتجلي في أبهى صورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي يحرص عليها الرئيس السيسي، لحماية محدودي الدخل والأسر الفقيرة، بمظلة حماية اجتماعية، سواء بإقرار منح وزيادات دورية للدخول والأجور، أو بالمساعدات العينية الفورية، فضلا عن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر لوزير الداخلية وجميع قيادات الشرطة المصرية، للاستجابة الفورية بتنفيذ خطة الرئيس، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة قبيل عيد الأضحى، وما يستلزمه من توفير كميات إضافية من السلع الغذائية وغيرها، لتعينه على متطلبات الحياة.