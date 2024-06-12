«مصر بلدي»: التنسيقية قدمت كوادر شابة متميزة في مجلسي النواب والشيوخ

هنأ حزب «مصر بلدي»، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمٌناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، وتقدم اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس الحزب أعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات بخالص التهاني إلى كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة على تأسيسها، مٌعبراً عن تقدير الحزب لهذا الكيان الذي أثبت قدرته على تجميع كافة الرؤى والأيديولوجيات تحت راية الوطن.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقال الحزب في بيانه، إن هذا الكيان الشبابي منذ نشأته استطاعت صناعة الفارق في الحياة السياسية المصرية، وإعداد كودار سياسية ناضجة وواعية بكل قضايا الوطن، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية.

كوادر التنسيقية

وتابع، أن التنسيقية لم تتوان عن تقديم قيادات شابة وكوادر مٌتميزة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك في السلطة التنفيذية، هؤلاء الشباب استطاعوا بجدارة أن يثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على أن يكونوا قادة المستقبل لمصر، ويعتز حزب مصر بلدي بالروابط المُشتركة بينه وبين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما نفخر بأعضاء الحزب المشاركين في التنسيقية.

ويتقدم الحزب بأسمى آيات التقدير والإعجاب لكل شباب التنسيقية، مع تمنياتنا لهم بمزيد من النجاح والعطاء المستمر للوطن.