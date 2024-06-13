«فيونكة ومياه ساقعة»..«مروة» تروي ظمأ أمهات وطلاب الثانوية العامة في عز الحر

في تمام الثامنة صباحًا، تخرج من منزلها رفقة فريق التطوع، تتجه أمام لجان مدارس الثانوية العامة، لتروي ظمأ الأمهات والطلاب مع ارتفاع درجة الحرارة ولهيب الشمس الحارقة، إذ تستقبلهم بابتسامة حانية، تُزيل عنهم التوتر والضغط النفسي.

فيونكة وألوان مبهجة

«بنخرَّج الأمهات والطلاب من المود بطريقة مبهجة»، هكذا تحدثت مروة أحمد الدالي، الشهيرة بـ«سفيرة الخير بالبدرشين»، لـ«الوطن» عن مبادرتها خلال ماراثون الثانوية العامة كل عام، مضيفة: «بنقف من الصبح قدام اللجان ونقعد مع الأمهات ونخرجهم من المود، جبنا مياه ساقعة ولفيناها بشكل مبهج وعليها فيونكة بشكل جمالي وبألوان مختلفة، ومدون عليها عبارات تحفيزية».

مبادرات لخدمة طلاب الثانوية العامة

لا تقف مهمة فريق «مروة» عند توزيع زجاجات المياه فحسب، بل ينتظرن جنباً إلى جنب بجوار الأمهات، حتى تلك اللحظة التي يخرج فيها الطلاب من اللجان، للاطمئنان عليهم، مردفة: «أمهات كتير فرحوا باللفتة دي، وقالوا لي كنا محتاجين دعم ومبسوطين، كذلك الطلاب نظرتهم بتترجم مشاعر الحب والفرح».

لم تكن تلك المبادرة الأولى التي تقوم بها «مروة»، لكن سبق وقامت بلفتات إنسانية لرفع الروح المعنوية، من بينها مبادرة «كلنا واحد» لعزل أعمدة الكهرباء في فصل الشتاء وهطول الأمطار أمام المدارس، لحماية الطلاب في أثناء الخروج من اليوم الدراسي، كما أطلقت مبادرة «كتاب الخير»، وتوزيع الكتب الخارجية بالمجان بمختلف المراحل الدراسية: «فريقي يضم أكثر من 100 شخص، في أعمار مختلفة، وزّعنا أكثر من 10 آلاف كتاب على الطلاب، خاصة مرحلة الثانوية العامة».