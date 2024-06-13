موعد إعلان ‎تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة

تستعد مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات لإعلان تنسيق القبول في مدارس الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، واعتمادها من قبل المحافظين، بعد إغلاق باب التظلمات الذي سينتهي خلال أيام، وحساب الدرجات وتحديد الأماكن في كل مدرسة ضمن نطاق كل مديرية.

‎تنسيق الثانوية العامة

وينتهي موعد تقديم طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 يونيو الجاري، وفقًا لإعلانات عدة مديريات التربية والتعليم، وبعد ذلك، سيتم الإعلان عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة والقبول في المدارس، وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل مدرسة، وذلك بعد عيد الأضحى المبارك.

إعلان نتيجة التظلمات للشهادة الإعدادية

وأوضحت محافظة القاهرة أن المحافظ اللواء خالد عبدالعال سيعتمد تنسيق الثانوية العامة بالمحافظة بعد إعلان نتائج التظلمات وحساب الدرجات، وتحديد الأماكن المتاحة في المدارس الثانوية من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة القاهرة، بلغت 84.7% لعام 2024.

وأكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ «الوطن» أن تنسيق القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، سيكون متقاربًا بنسبة كبيرة مع العام الدراسي الماضي، إذ كان الحد الأدنى للقبول في العام الماضي 245 درجة، وتم خفضه إلى 234 درجة، وذلك وفقًا لعدد الأماكن المتاحة في المدارس.