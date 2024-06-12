ظهر رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات «اعرف مجموع القبول»

ظهر الآن رسميًا تنسيق الثانوية العامة 2024 في عدة محافظات، بينما تستعد باقي الأقاليم إلى إعلان الحد الأدنى للقبول في جميع المحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يختلف مجموع القبول في الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2024-2025 من محافظة لأخرى، ويحدد وفقًا لنسبة النجاح، ومتوسط مجاميع الطلاب، إذ يرتفع في المحافظات التي شهدت ارتفاعًا في نسبة النجاح هذا العام، وينخفض بانخفاضها.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات التي ظهرت رسميًا، فضلًا عن مؤشرات التنسيق في المحافظات التي لم تظهر بعد، ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنيا

يبدأ تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنيا من 224 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية، بينما بلغ محو 180 درجة في تنسيق الثانوية العامة 2024 في الثانوي الخاص، و214 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي الرياضي.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة دمياط، والذي بلغ نحو 233 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بمختلف مدارس المحافظة الحكومية، بينما بلغ 210 درجة في فصول الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الإسماعيلية

كشف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي، تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الإسماعيلية، موضحًا إنّ الحد الأدنى للقبول في أولى ثانوي عام يبدأ من 240 درجة في فصول العام، بينما يبدأ من 210 درجة في الفصول الخاصة بالخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان

وأوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان، يبدأ من 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة بورسعيد

وفي محافظة بورسعيد، بلغ مجموع تنسيق الثانوية العامة 2024 للقبول في الصف الأول الثانوي العام نحو 249 درجة كحد أدنى.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الأقصر

وظهر الآن رسميًا، تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الأقصر، إذ أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي 2024-2025 بنحو 233 درجة في المدارس الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس

يستعد طلاب السويس لبدء أعمال تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة السويس، التي بلغت نحو 225 كحد أدنى للقبول في أول ثانوي عام بالمدارس الحكومية، و200 درجة في المدارس الثانوية الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على هامش اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة الماضية، إنّه سيجرى إعلان تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 محافظة الجيزة، بينما تشير المؤشرات الأولية، مقارنةً بين العام الحالي والسابق، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بين 218 وحتى 225 درجة، نظرًا لتشابة نسبة النجاح هذا العام مع العام المنصرم.

من ناحيتها كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنها تكثف من أعمال إحصاء المجمعة لكل مجاميع الطلاب والأعداد المطلوب قبولها في الثانوية العامة، تمهيدًا لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة، متسائلين هل يكون الحد الأدنى للقبول 245 درجة أسوةً بالعام المنصرم، أم سيزداد، خصوصًا إنّه جرى خفض التنسيق العام الماضي في المرحلة الثانية ليصبح 235 درجة فقط.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية

وتستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 القليوبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بنسبنة نجاح 81.6%.

تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، احتمالية زيادة الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2024 قنا مقارنةً بالعام المنصرم، بسبب ارتفاع نسبة النجاح إلى 88.37% هذا العام، مقارنةً بـ86.12% العام الماضي، وهو الأمر الذي ربما يتسبب في زيادة درجات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الغربية

تكثف مديرية التربية والتعليم، من أعمال إحصاء درجات الطلاب لحساب متوسط الدرجات، تمهيدًا لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية، وكذلك الدبلومات الفنية، ليتمكن الطلاب والطالبات من بدء أعمال التنسيق، فور انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرةً.