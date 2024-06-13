«الكهرباء»: تنفيذ برامج تدريبية لـ9300 متدرب من أفريقيا والدول العربية

شهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج 48 متدربا أفريقيا من 6 دول أفريقية من كل من جيبوتي، كينيا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا ورواندا في أربعة دورات في مجالات التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، تشغيل وصيانة شبكات نقل الكهرباء، الشبكات الذكية، تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك ضمن المنح التدريبية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الأفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.

تنفيذ برامج تدريبية

وتُعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية في مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركزا تدريبيا في مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وألقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية؛ من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

مجالات الكهرباء والطاقات

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الأفريقية في بناء القدرات البشرية حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لحوالى 9300 متدرب من أفريقيا والدول العربية ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططتها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد على استمرار قطاع الكهرباء في تقديم البرامج التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.