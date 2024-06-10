برنامج شحن كارت الكهرباء.. التفاصيل الكاملة لتشغيل العداد من منزلك

في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا، واتجاه الدولة إلى النظام المُميكن، يتيح لك برنامج شحن كارت الكهرباء إمكانية إعادة شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، وذلك بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الخدمة أو ماكينات الدفع الآلية، من خلال خاصية مميزة يجب التأكد أولًا أنّها موجودة على هاتفك حتى تستمتع بشحن سريع من منزلك.

برنامج شحن كارت الكهرباء

وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة طرق سريعة وسهلة للمواطنين، من خلال برنامج شحن كارت الكهرباء من الموبايل، ويختلف كل برنامج تتيحه القابضة للكهرباء حسب نوع العداد الذي يستخدمه المواطن، إذ يمكن شحن كارت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من خلال ثلاث تطبيقات يمكن تحميلها من Apple store أو Google play، وهي «سهل shal (gtpay)، والكهربا خالص، وmy fawry».

وبحسب الموقع الرسمي للشركة القابضة، فإنّ عداد الكهرباء من النوع «جلوبال» يتم شحنه باستخدام برنامج شحن كارت الكهرباء «سهل»، أما باقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع يمكن شحنها من خلال تطبيقي «الكهربا خالص وماي فوري».

مميزات برنامج شحن كارت الكهرباء «سهل» وطريقة استخدامه

ويتميز برنامج شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع «سهل» بأنّه يعرض للمواطن تفاصيل الشحن والاستهلاك للشهور السابقة للعداد مسبق الدفع، كما يتيح خدمة الدفع أمام المواطنين على مدار الـ24 ساعة، ومن خلال أيضًا يمكنك دفع فاتورة عداد الكهرباء.

ويلزم لشحن الكارت عن طريق تطبيق «سهل»، التأكد من أنّ الكارت والهاتف المحمول يدعمان خاصية الـNFC، بعدها يضع المستخدم القطعة النحاسية الموجودة بالكارت أمام كاميرا الموبايل، ومن خلالها يتم قراءة البيانات، ثم يعرض لك التطبيق المبلغ المطلوب، وبعدها يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة، من خلال الفيزا الخاصة بك عبر قناة الدفع.

مميزات برنامج شحن كارت الكهرباء «خالص» وطريقة استخدامه

أما برنامج «الكهربا خالص» يتميز بدفع فواتير العدادات مؤجلة الدفع، ويدعم أيضًا تكنولوجيا الـNFC لشحن كروت العدادت الذكية مسبقة الدفع، كما أنّه يقبل جميع البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة)، وقبل الشحن يجب أن يتأكد المواطن أنّ الكارت يدعم خاصية الـNFC أيضًَا، وبعدها اشحن محفظة البرنامج بالرصيد من خلال بطاقتك البنكية الإلكترونية، ثم الصق كارت العداد في ظهر الهاتف حتى ينتقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.