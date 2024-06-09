خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال امتحانات الثانوية العامة.. 4 فترات يوميا

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن صدور تعليمات جديدة لمراكز التحكم في جميع فروع وشبكات توزيع الكهرباء التسع على مستوى محافظات الجمهورية، لتخفيف أحمال الشبكة الكهربائية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

تخفيف أحمال الكهرباء على 4 فترات يوميا

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن تغيير العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال مدة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، تبدأ من 3 عصرًا، وتنتهي 8 مساءً، إذ يجرى التوزيع على 4 فترات، كل فترة لمدة ساعتين فقط، لتكون الفترة الأولى من 3 لـ5 عصرا، والثانية من الرابعة حتى السادسة، والثالثة من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، والفترة الرابعة من الساعة السادسة لـ الثامنة مساء

طرق التقدم بشكوى إلى شركات التوزيع

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- ويمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».