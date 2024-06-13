مصروفات وبرامج جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية 2024.. اعرف الكليات المتاحة

تستعد جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إذ تُسهم هذه النوعية من الجامعات حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مصروفات وبرامج جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية 2024

- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.

- الفرقة الثالثة 20 ألف جنيه.

- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.

ضوابط القبول بالجامعات التكنولوجية

وفق وزارة التعليم العالي، تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، كما تقبل خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين.

برامج جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

تشتمل الجامعة على كليتين، وهم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وتضمن كل كلية على عدد من البرامج المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل وهي:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

- برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

- برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

- برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان.

- برنامج تكنولوجيا إدارة المعلوماتية الطبية.