هل يجوز نقل عداد قديم من مكان إلى آخر؟.. «الكهرباء» تجيب

على مدار السنوات القليلة الماضية، اتجهت وزارة الكهرباء إلى تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للمواطنين الراغبين في توصيل الكهرباء، نظرا لما يتمتع به من مميزات عديدة، تساعدهم على توفير وترشيد استخدام الكهرباء وتجنب دفع فواتير عالية أو تراكمها، ورغم ذلك هناك العديد من مستخدمي عداد الكهرباء التقليدي يفضلونه، ولا يرغبون في تغييره لمسبق الدفع.

وعندما ينتقل أحد الاشخاص من سكن إلى آخر، يتساءلون عن إمكانية نقل عداد الكهرباء القديم التقليدي إلى السكن الجديد، ونوضح من خلال هذا التقرير هل يجوز نقل عداد الكهرباء التقليدي من مكان إلى آخر، وفق توضيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يلي.

هل يجوز نقل عداد قديم من مكان لمكان آخر؟

وجّه أحد المتابعين تساؤلا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية عن إمكانية نقل عداد الكهرباء القديم التقليدي من مقر سكن قديم إلى مقر سكن آخر جديد، ليجيب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بأنّه لا يجوز نقل العداد التقليدي من مكان لآخر، ولكن ما يتم في تلك الحالة هو التقديم على عداد الكهرباء مسبق الدفع في مقر السكن الجديد.

خطوات التقديم على عداد الكهرباء مسبق الدفع

- يمكن التقديم على عداد الكهرباء مسبق الدفع إلكترونيا، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

- بعد الدخول للمنصة يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم.

- دفع الرسوم المقررة.

المستندات المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء مسبق الدفع

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد ملكية الوحدة أو الإيجار.

- مقايسة معتمدة من الجهة المختصة.

- إيصال مرافق حديث.