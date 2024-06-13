سفاح التجمع يظهر بملابس بيضاء في المحكمة ويرد على القاضي: «معملتش ومعترفتش»

20 دقيقة كانت مدة أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع، حيث ظهر المتهم وهو يرتدي الملابس البيضاء المخصصة للسجناء المحبوسين احتياطيا، وبدأت الجلسة أمس بقيام ممثل النيابة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وطالب في نهاية تلاوة الإحالة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم «الإعدام» نظرا لما ارتكبه من جرائم.

سفاح التجمع مثل خلال جلسة المحاكمة أمام القاضي، وسأله المستشار: «أنت متهم بقتل كل من نورا ورحمة وأميرة».. ورد سفاح التجمع على القاضي وهو يهز رأسه: «لا.. لا معرفش».. يكرر القاضي السؤال مرة أخرى على السفاح.. ويرد الأخير قائلا: «لا معملتش.. لا محصلش».. ليكرر القاضى السؤال ويخبره بأنّه اعترف في تحقيقات بقتل الضحايا.. ويرد السفاح قائلا: «معملتش ومعترفتش»، فقرر القاضي إعادة المتهم مرة أخرى إلى قفص الاتهام، وقرر تأجيل القضية لجلسة 16 يوليو.

سفاح التجمع مثل 5 دقائق أمام رئيس المحكمة، وتحدث ورد على أسئلة القاضي بـ9 كلمات نفى فيها الاتهامات المنسوبة إليه، وهي قتل 3 ضحايا «نورا» في نوفمبر الماضي، و«رحمة» منتصف أبريل الماضي، و«أميرة» منتصف مايو، وتخلص منهم بطريقة بشعة ومثل بأجسادهن، وتخلص من الجثث في «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد» حتى أُلقي القبض عليه بمعرفة قوات مباحث بور سعيد تحت قيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن بورسعيد.

حضر المتهم أمس وسط حراسة أمنية مشددة من محبسه في بورسعيد إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، وحضرت شريكته وتدعى «حنان»، وهي سيدة متهمة بالاتجار في البشر وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وكانت تساعده بالاتفاق مع عدد من السيدات بينهن الضحايا.

وكان النائب العام قد أحال المتهم - سفاح التجمع - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة القتل العمد وحيازة مواد مخدرة.

وكشفت التحقيقات عن أنّ سفاح التجمع قتل الضحايا خنقا بعد أن تعاطوا المواد المخدرة - مخدر الآيس.. ووضع الجثث في شنطة سفر وتخلص منها في 3 محافظات.