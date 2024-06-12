بدء أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس قبل قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن على الطرق الصحراوية في مناطق متفرقة.

وجاء في أوراق القضية أنّ المتهم المعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة»، بقتل 3 سيدات عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخل شقته وتصوير جريمته بهاتف محمول كان بحوزته، واستخدام سيارته لنقل الجثث وإلقائها على الطرق الصحراوية في مناطق متفرقة.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا كان يستخدمه لتخدير ضحاياه قبل التخلص منهن.

وتابعت أوراق القضية، أنّ النيابة العامة وجّهت للمتهم تهمة الاتجار بالبشر وخطف المجني عليهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.