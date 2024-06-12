رد فعل مفاجئ من سفاح التجمع على 4 أسئلة أمام المحكمة | عاجل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، لـ كريم محمد، المعروف بـ«سفاح التجمع»، المتهم بإنهاء حياة 3 سيدات بطريقة بشعة، والتخلص من جثامينهن في مناطق صحراوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وطلبه توقيع مواد الاتهام، وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص ‏ليمثل أمام المنصة. ‏

سفاح التجمع خرج من قفص الاتهام ووجهت له النيابة التهم المنسوبة إليه، ولم يرد المتهم، فقال القاضي له: «إنت اعترفت في تحقيقات النيابة»، وأنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه.

‏‏وكان أول أسئلة المحكمة للمتهم عن وظيفته، ليرد: «شغال مُدرس إنجليزي»، وكان السؤال الثاني عن مكان سكنه، ‏ليرد بالإشارة إلى التجمع الخامس.

‏وأجاب المُتهم عن السؤال بشأن رأيه في الاتهامات المُسندة، قائلاً: «لا معرفش». ‏

وحينما سألته المحكمة عن اتهامه بقتل الضحايا نورا ورحمة وأميرة، اكتفى بهز رأسه، نافياً صلته بالواقعة، وبدت على وجهه ‏ملامح الخوف.

تفاصيل قضية سفاح التجمع

وتلقتِ النيابة العامة في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميًّا بـ سفاح التجمع الخامس، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وتوصلت تحريات الشرطة، إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرَّف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأقر سفاح التجمع الخامس، بواقعة قتل سيدة أخرى بذات الأسلوب، في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وحرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب. مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

حبس سفاح التجمع

وبفحص هاتف سفاح التجمع، أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالاً جنسية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن، وأمرتِ النيابة العامة بحبس المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وجرى تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك، وأمرتِ النيابة العامة، بحبس سفاح التجمع الخامس.