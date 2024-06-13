10 نصائح لمقاومة الشعور بالوحدة.. مشكلة واجهت بطل مسلسل دواعي السفر

من أكثر الأشياء الصعبة التي يمكن أن يمر بها الإنسان هي الشعور بالوحدة، إذ يجد الشخص نفسه دون أي أحد يهتم به أو يلجأ إليه لاستشارته في مشكلاته أو يقف إلى جانبه في وقت الحزن أو الفرح، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل دواعي السفر، إذ جسد الفنان أمير عيد شخصية «علي» مخرج الإعلانات الذي يعاني نفسيًا من الوحدة بعد وفاة والده وطلاقه.

مسلسل دواعي السفر

حالة من الأمل والمشاعر الإنسانية الدافئة قدمها مسلسل دواعي السفر الذي عرض على منصة «واتش إت»، في وجبة اجتماعية دسمة، للتغلب على الشعور بالوحدة، فبعد أنّ كان «علي» وحيدًا وجد الرفقة في جاره العجوز المتقاعد القبطان إبراهيم الذي أدى دوره الفنان كامل الباشا، مشيرًا إلى نصائح عديدة للتغلب على الشعور بالوحدة، منها أنّ يحاول الشخص أنّ يخلق لنفسه السعادة، والتعافي من أي ذكريات سلبية

وخلال أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسل، جرى إنشاء نادي الوحدة كإحدى الفعاليات التي جمعت أبطال العمل، لمشاركة الوجع والمخاوف مع الآخرين عبر الصداقة أو الحب، وتعافي كل من لديه خوف من مواجهة صعاب الحياة بمفرده، وهو ما علق عليه الدكتور جمال فرويز أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، موضحًا أنّ علاج الوحدة يكون بالتحدث مع الآخرين ومشاركاتهم الحياة اليومية.

كيفية التخلص من الشعور بالوحدة

وأضاف «فرويز» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن علاج الشعور بالوحدة يتمثل في التالي: