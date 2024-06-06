جلا هشام: «مسلسل دواعي السفر يناقش قضية مهمة.. وبروح لدكتور نفسي من صغري»

أعربت الفنانة جلا هشام، عن سعادتها البالغة، بعد نجاح مسلسل دواعي السفر، الذي يعرض حاليا عبر منصة واتش إت الرقمية.

ردود فعل الجمهور بمسلسل «دواعي السفر»

قالت جلا هشام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بردود فعل الجمهور على مسلسل دواعي السفر، لأنه يناقش قضية مهمة، ولابد أن نضعها في عين الأعتبار، وأن العمل جعلنا نركز علي المشاكل النفسية ليس لها سن معين.

وأضافت أنها تذهب إلى دكتور نفسي منذ أن كانت تبلغ من العمر 16 عاما، وحتى الآن، موضحة: «المفروض كل الناس تروح لدكتور نفسي، حد يعلمك إزاي تتعامل مع المواقف».

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر تدور أحداثه حول إبراهيم، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، سمير حكيم، نادر جودة، مريم نعوم، ياسمين سمير، ومن تأليف وإخراج محمد ناير.