موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر على منصة WATCH IT

ينتظر الجمهور عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة الأخيرة من مسلسل «دواعي السفر»، بطولة الفنان أمير عيد وكامل الباشا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار عرض الحلقات السابقة.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر

وتعرض الحلقتين 9 و 10 من مسلسل دواعي السفر، غدا الأربعاء، عبر منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ومسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزي، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

معلومات عن مسلسل دواعي السفر

ويعد مسلسل دواعي السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل «ريفو» بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية.

وتمكن مسلسل دواعي السفر من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.