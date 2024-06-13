تداول 31 ألف طن بضائع متنوعة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط البحري حركة تجارية نشطة، إذ استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفًا و914 طنًا، تشمل 4110 أطنان يوريا و6575 طن كلينكر و2668 طن أسمنت معبأ و3481 طن أسمنت صب و1000 طن ملح معبأ و1590 طن رمل زجاجي و48 طن حديد تسليح و2250 طن مولاس و11192 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفًا و878 طنًا، تشمل 7850 طن حديد و5067 طن خردة و8611 طن فول صويا و10000 طن كسب صويا و350 طن زيت طعام، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1712 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 746 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2851 حاوية مكافئة.

رصيد الحبوب والغلال

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 156 ألفًا و557 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6265 حركة.