خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف الطريقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، فتح باب التقديم وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، حتى يتمكن الطلاب الراغبين في تصحيح المواد مرة أخرى من إجراء ذلك.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تفاصيل تقديم التظلمات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، كما يلي.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

- حددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية موعد بدء تقديم التظلمات ليكون من السبت 22 يونيو الجاري.

- يدخل الطالب الراغب في تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية إلى الموقع المخصص لتسجيل التظلمات من هنــــــــا، ويكتب البيانات بدقة، ثم يختار المواد المواد التي يريد التظلم من نتيجتها.

- وبعد الانتهاء من تسجيل المواد المراد التظلم بها، يظهر أمام الطالب تاريخ الاطلاع ويجب طباعته.

- يحضر الطالب في الموعد المحدد للاطلاع بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ببنها خلف مبنى المحافظة.

- يجب حضور ولي الأمر، ولن يسمح بدخول أحد غيره مع الطالب، كما يجب تجنب اصطحاب المحمول أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

- يجب إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر ورقم جلوس الطالب في لجنة الاطلاع.

- وبعد الانتهاء من الاطلاع على ورقة الإجابة، يسجل ولي الأمر تقرير بملاحظاته لورقة الإجابة.

- فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم إبلاغ الإدارات بنتيجة التظلمات.