ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا 2024

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2024، ويبحث الطلاب عن رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيا، قبل إرسال الكشوف الرسمية للمدارس الإعدادية على مستوى إدارات قنا التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024

وتنشر «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024 من هنــا، وهو رابط إلكتروني يمكن من خلاله معرفة نتيجة الطالب أو الطالبة الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بقنا، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس في الخانة المحدد لها ثم الضغط موافق وتظهر النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلي، سواء الطالب ناجح أو راسب أو له دور ثان.

تظلمات الشهادة الإعدادية قنا 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 سوف تنطلق من هذا الأسبوع ولمدة 15 يوما أي سوف تستمر بعد عيد الأضحى المبارك.

واعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح تخطت 88%، وأعلن معها أوائل الصف الثالث، كما قدم التهنئة للطلاب الناجحين.