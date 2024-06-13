تعديل وقت انتظار قطارات المترو خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وقطار العاصمة الإدارية القطار الكهربائي الخفيف، تغيير وقت الانتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى وذلك بداية من غد الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، على النحو التالي:

الخط الأخضر الثالث

- تصل القطارات كل 6 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهابًا وإيابًا.

- تصل القطارات كل 13 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهابًا وإيابًا.

قطار العاصمة

- تصل القطارات كل 15 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة بدر ذهابًا وإيابًا.

- تصل القطارات كل 30 دقيقة من محطة بدر إلى محطة مدينة الفنون والثقافة أو محطة مدينة المعرفة ذهابًا وإيابًا.

وأكدت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، العودة لوقت الانتظار الطبيعي بين القطارات بعد الإجازة ابتداءً من يوم الأحد 23 من يونيو الجاري.