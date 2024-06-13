«الملا» يوجّه بتأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية في إجازة العيد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما تم تطبيقه من تحول رقمي في إدارة ومراقبة منظومتي مصافي التكرير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية التي توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافي ومعامل الجودة بها وتوفير المنتجات البترولية وأنماط استهلاكها وتوفير الاحتياجات المطلوبة بالكميات الكافية، ومن أهم هذه التقنيات إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP ونظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات ATG ونظام تتبع حركة أسطول نقل الوقود آليا GPS ومتابعة ورصد حركة توزيع المنتجات من المستودعات إلى نقطة البيع وشبكة الاسكادا لتغطية ومتابعة خطوط الأنابيب.

وأكد الملا خلال تفقده سير العمل بغرفتي التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافي التكرير المصرية ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، أنّ بناء نظام مراقبة وتحكم آلي خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها التي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير.

ووجّه بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة إجازات عيد الأضحى وما بعدها.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي بشأن موقف تشغيل مصافي التكرير خلال الشهرين الحالي والمقبل، وتقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من مجموعة نظم البرمجة الخطية LP، فضلا عن عرض موقف مراقبة إدارة معامل الجودة بمصافي التكرير وقياس وتحليل العينات والتقارير التي توفرها المنظومة حولها.

الاستعدادات اللازمة لتوفير المنتجات البترولية

واستمع الوزير خلال وجوده في غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة نقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية، إلى عرض توضيحي بشأن عمل الغرفة والاستعدادات اللازمة لتوفير المنتجات البترولية والبوتاجاز في المستودعات ومحطات الوقود وتوفير السيارات الصهريجية اللازمة والمحملة بمخزون استراتيجي، للاستعانة بها حال الاحتياج إلى كميات زائدة.

وتابع الوزير من الغرفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعدادات شركات النقل والتوزيع والتسويق لتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الإمدادات البترولية لجميع المناطق والقطاعات خلال فترة عيد الأضحى وما يتبعها من حركة مكثفة على الطرق والمحاور وخاصة المرتبطة بالمناطق السياحية.

وأوضح رؤساء شركات مصر والتعاون والنيل للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول والسهام البترولية مدى جاهزيتهم وتنسيق غرف المراقبة والطوارئ بالشركات مع الغرفة الرئيسية بالوزارة والهيئة على مدار الساعة .