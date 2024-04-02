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دراما المتحدة

استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار في 3 مدن جديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:02 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
المسطحات الخضراء

المسطحات الخضراء

استكملت أجهزة مدن الشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة، أعمال تهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء بعدة مناطق، للحفاظ على الصورة الجمالية للمدن الجديدة.

صيانة المسطحات الخضراء

وفي السياق ذاته، استكملت إدارة الزراعة في جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء والقص والتهذيب بجميع أحياء المدينة، في إطار توجيهات المهندس أحمد محمد عبد الرازق، بضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل الشوارع والحدائق العامة وتقليم الأشجار بصفة مستمرة.

وأعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّ قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز، واصل أعمال تدعيم فرق الصيانة والرعاية للمزروعات والمسطحات الخضراء ضمن خطة الجهاز، وذلك بكل من مناطق «إسكان الشباب الـ100 متر – حجر الأساس – العائلي – الحي الرابع – كمبوند جنة».

تكثيف أعمال الصيانة

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جرى تكثيف أعمال الصيانة للمناطق الخضراء الجاري تنفيذها بالمدينة، تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، وذلك للعمارات بموقعي دار مصر«1، 2» وكذلك الجزر والمناطق الخضراء بالمدينة من قبل شركات الصيانة العاملة بالمدينة، بجانب تكثيف أعمال النظافة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.