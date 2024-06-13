وزير الإسكان: زيادة المسطحات الخضراء في مشروعات المدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة في المدن الجديدة سواء القائمة منها، أو التي بدأ تنفيذها مؤخرا، وكذا العمران القائم، مشيرا إلى مدينة المنصورة الجديدة تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25% من مساحة المدينة.

وأضاف الجزار خلال اجتماع موسع لاستعراض مشروعات الحدائق المركزية أن المسطحات الخضراء تحقق جودة الحياة للمواطن المصري، فهناك الحديقة المركزية بمدينة أسوان الجديدة، وحدائق مدن العبور، والعاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها ألف فدان، وهناك حدائق بجميع المدن الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة لم تكتف فقط بتحقيق جوة الحياة للمواطن في المدن الجديدة، بل امتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الظاهرة العلمية المعروفة بالجزيرة الحرارية، والتي تؤدي إلي زيادة الإحساس بالحرارة العالية للمدن الكبرى، هى نتيجة للتكدس العمراني واختناقات الحركة، ما يعاني منه العمران المصري القائم قبل عام 2014.

خلخلة الكثافات السكانية

وقال مساعد وزير الإسكان، إن الدولة عملت على شق محاور جديدة بالعمران القائم، من أجل تقليل التكدس والزحام، وإيجاد سيولة مرورية ما يقلل من ظاهرة الجزيرة الحرارية التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه وفي سبيل شق تلك المحاور قد تضطر الدولة إلى قطع بعض الأشجار، ولكنها تعوضها بأضعاف في العديد من مشروعات الحدائق والمتنزهات.